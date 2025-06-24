Взрыв произошел в районе военной базы Таджи к северу от Багдада

Предварительно, территорию атаковал беспилотник.

В районе военной базы Таджи, расположенной к северу от Багдада, произошел взрыв. Об сообщили журналисты телеканала Al Mayadeen в официальном Telegram-канале. Предположительно, территорию мог атаковать неопознанный беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

«Целью взрыва были воздушный радар, электротехнический отдел и топливные резервуары в лагере Таджи к северу от Багдада», — говорится в публикации.

Прежде стало известно, что Иран в ходе операции «Хорошая весть о победе» запустил 11 ракет по военным базам США в Катаре и Ираке. В Минобороны Катара заявили, что в результате атаки по базе Аль-Удейд никто не пострадал. По словам официального представителя ведомства Маджида бен Мухаммеда аль-Ансари, катарские и американские военные были заблаговременно эвакуированы.

Президент США Дональд Трамп ранее в этот день предупредил о заключении перемирия между Израилем и Ираном. Он предупредил, что соглашение вступит в силу через 6–12 часов, когда будут завершены военные миссии обеих стран. По словам американского лидера, первым огонь прекратит Тегеран, а Израиль сделает то же через 12 часов. По истечении суток мир увидит «официальное прекращение 12-дневной войны».

Ранее 5-tv.ru выяснял, может ли Иран выполнить свою угрозу и перекрыть Ормузский пролив после атаки со стороны США.