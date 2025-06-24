«Эта актриса была над толпой»: Баринов поделился воспоминаниями о Талызиной

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР проходит в московском театре Моссовета.

Валентина Талызина — по-настоящему великая артистка необыкновенного диапазона. Об этом 5-tv.ru на прощании с актрисой сказал ее коллега, народный артист РФ Валерий Баринов.

«Она была необыкновенного диапазона. Мне казалось, что ей было отпущено Богом все», — сказал он

Баринов считает, что Талызина хоть и являлась народной артисткой, но всегда была "над толпой". Он объяснил свою позицию тем, что теперь режиссеры и продюсеры идут за массой, поэтому кино сейчас перестало быть искусством.

«Эта актриса была над толпой, впереди толп. Люди должны тянуться за ее творчеством, понимаете? Люди должны становиться лучше от того, что видели на сцене, услышали», — сказал он.

Актер подытожил свою речь словами, что даже за свою длинную жизнь Валентина Талызина не успела «высказать и выложить все то, что ей было отпущено».

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной проходит в московском театре Моссовета.

В фойе театра расположена небольшая фотовыставка памяти актрисы. Присутствующие могут посмотреть на снимки спектаклей с участием великой актрисы. В театре Моссовета Талызина служила с 1958 года. В театральную труппу она поступила сразу после окончания ГИТИСа. Известно, что актриса до последнего дня выходила на сцену и радовала поклонников.

После прощания Валентину Талызину похоронят на Ваганьковском кладбище.

Актриса скончалась 21 июня. Ей было 90 лет. За десятилетия годы творческой жизни Валентина Талызина приняла участие в 139 кинокартинах у известных режиссеров. Среди ее наиболее знаковых работ следующие фильмы: «Зигзаг удачи», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Афоня» и «Женитьба».

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