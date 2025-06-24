«Не всем везет сразу»: Анастасия Решетова о разрыве с Тимати

Паре удалось сохранить дружеские отношения.

Модель Анастасия Решетова рассказала о своих переживаниях по поводу разрыва отношений с рэпером Тимати. Своими чувствами девушка поделилась в социальных сетях.

Пара рассталась пять лет назад, в 2020 году, сразу после рождения общего сына Ратмира. Экс-невеста успешного рэпера до последнего верила, что их роман — история со счастливым концом.

«Мечтала о полной семье, всегда представляла идеальную картинку. Несбывшаяся мечта была действительно ударом для меня, но кто сказал, что у всех все получается с первого раза?» — написала Решетова.

Несмотря на разочарование, Анастасии все же удалось наладить дружеские отношения с Тимати. Не секрет, что рэпер заботится о сыне. Мальчик, по словам Анастасии, окружен любовью и заботой обоих родителей.

К слову, у модели уже есть новый бойфренд. Об этом она сообщила еще прошлым летом. Однако раскрывать публике имя нового возлюбленного и чем он занимается пока не спешит.

«Не всем везет сразу, и это нормально. Совершать ошибки, разочаровываться — это тоже нормально», — написала Решетова.

Она добавила, что миллионы людей находят «свое» спустя долгое время, имея детей и пройдя развод. По мнению 29-летней модели, как правило, такие личности более зрелые и готовы к здоровому и долгосрочному партнерству.

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