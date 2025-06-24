«Мне нужна помощь с вами»: Трамп не теряет надежды заключить сделку с Россией

Президент США рассказал о телефонном разговоре с Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в достижении договоренности с Москвой, и считает, что для этого существуют все необходимые предпосылки. Об этом американский лидер сообщил в беседе с журналистами 24 июня во время отправления в Нидерланды на саммит НАТО, поделившись надеждами на возможное соглашение.

По словам Трампа, в одном из телефонных разговоров российский президент Владимир Путин предложил помощь США в урегулировании ситуации вокруг Ирана. Однако Трамп отклонил это предложение, заявив, что больше заинтересован в улучшении отношений с самой Россией.

«Как вы знаете, президент России Владимир Путин позвонил мне. Он сказал: «Могу я помочь вам с Ираном?» Я ответил: «Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами». И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией», — отметил Трамп в разговоре с журналистами на борту самолета. Слова президента транслировал YouTube-канал Белого дома.

Ранее в 5-tv.ru сообщили о нарушении Ираном и Израилем режима прекращения огня и поделились реакцией Дональда Трампа на происходящее.