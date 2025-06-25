От любви до ненависти: Кэти Перри и Орландо Блум расстались

Что стало причиной распада звездной пары?

Любимая голливудская пара многих активных пользователей разорвала свои отношения спустя девять лет романа. Эту новость подтвердили TMZ осведомленные источники.

По словам инсайдеров, Орландо Блум появится на свадьбе своего лучшего друга Джеффа Безоса с Лорен Санчес, которая состоится завтра в Венеции, в качестве холостяка. Кроме того, у актера в планах «побродить по барам с Леонардо Ди Каприо» после официальной части торжества.

Сама Кэти Перри сейчас гастролирует в концертом туре по Австралии, а вот свадебное мероприятие своей подруги, с которой она даже на девичник в космос летала, посещать не собирается.

У звездной пары подрастает четырехлетняя дочь Дейзи Дав.

Ранее в 5-tv.ru разбирали слухи о возможном расставании Перри и Блум. Тогда распространяли информацию о том, что пара завершит свои 9-летние отношения после завершения гастрольного тура исполнительницы.

Причиной называли активный хейт в сторону артистки после выпуска ее нового альбома. По словам источников, девушка была сильно напряженной, а попытки Орландо поддержать свою возлюбленную не обвенчались успехом.