Если очень захотеть: певица Кэти Перри и невеста Джеффа Безоса слетали в космос

Судно поднялось на 100 километров и приземлилось в пустыне Западного Техаса.

Полностью женский экипаж, в составе которого были певица Кэти Перри, кинопродюсер Кериэнн Флинн, экс-ученый NASA Айша Боу, специалист в области биоастронавтики Аманда Нгуен, телеведущая Гейл Кинг и невеста американского предпринимателя Джеффа Безоса Лорен Санчес, вернулся на Землю. Трансляция со стартовой площадки миссии New Shepard велась на сайте американской аэрокосмической компании Blue Origin.

«Добро пожаловать обратно на Землю», — поприветствовали диспетчеры вернувшийся экипаж.

Всего путешествие заняло около 11 минут — за это время корабль успел пересечь условную границу между атмосферой Земли и космосом и пробыть некоторое время в невесомости.

В ходе трансляции было слышно, как члены экипажа кричали от непередаваемых эмоций — им не пришлось управлять кораблем. Он был полностью автономным.

Хотя подготовку к полету у «астронавтов» была всего пара дней, они подошли к выполнению своей задачи со всей ответственностью. Участницы космического девичника уложили волосы и нанесли макияж, чтобы наконец-то сделать «космос <…> гламурным». Об этой задумке рассказывала Кэти Перри в интервью журналу Elle незадолго до отправления.

Считается, что миссия стала масштабной рекламной кампанией Blue Origin, которая желает занять лидирующие позиции в сфере космического туризма. В свою очередь, для Лорен Санчес полет стал свадебным подарком от основателя компании Джеффа Безоса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кэти Перри и невеста Безоса готовятся к старту в космос.