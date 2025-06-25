Иран ограничит взаимодействие с МАГАТЭ

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 28 0

В парламенте страны приняли законопроект, касающийся сотрудничества с международным ядерным агенством.

Иран ограничит взаимодействие с МАГАТЭ

Фото: www.globallookpress.com/Icana

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Иранский парламент одобрил законопроект о приостановке части взаимодействия с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил член президиума законодательного органа Алиреза Салими, его заявление приводит агентство ISNA.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призывал пустить инспекторов организации на иранские ядерные объекты для оценки их разрушений после атаки США на них. Гросси сделал это заявление на экстренном Совбезе ООН и добивался допуска экспертов по атомной энергии к местам хранения обогащенного топлива.

Представители Ирана заявили о невозможности осуществления данной просьбы из-за предвзятости МАГАТЭ.

Россия, Китай и Пакистан выступили на заседании в поддержку Ирана, в проекте совместной резолюции побуждали к немедленному прекращению огня. Данный документ, по словам российского постянного представителя при ООН Василия Небензи, поддерживают большинство членов Совбеза.

Кроме того, Небензя заявил о необходимости найти общее решение для защиты иранской атомной инфраструктуры.

Напомним, Дональд Трамп заявил об успешных атаках США по объектам ядерной программы Ирана. Под удары попали базы в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский лидер сообщил об успешном уничтожении всех трех объектов.

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