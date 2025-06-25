Сергей Лавров прилетел в Туркменистан с официальным визитом

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Министр иностранных дел России прилетел в Туркменистан

Фото, видео: Telegram/МИД России/MID_Russia; 5-tv.ru

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Глава МИД РФ встретился с президентом республики и туркменским коллегой.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Туркменистан.

Во время переговоров с главой государства Сердаром Бердымухамедовым обсуждались не только вопросы двустороннего сотрудничества, но и обстановка во всем азиатском регионе.

«Зафиксировали сегодня на встрече с президентом Туркменистана необходимость наметить в ближайшее время сроки очередного заседания, уже тринадцатого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Есть целый ряд вопросов на повестке дня, которые требует уже предметного внимания, в том числе целый ряд проектов в рамках создаваемого Международного транспортного коридора Север-Юг», — отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По окончании переговоров Сергей Лавров возложил цветы к мемориальному комплексу «Народная память», отдав дань уважения героям, принявшим участие в Великой Отечественной войне.

Затем министр отправился на встречу с туркменским коллегой, во время которой отметил, что взаимодействие дипломатических ведомств высоко ценится Москвой.

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