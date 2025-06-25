Опасный звонок: как под видом родных действуют мошенники

Аферисты снова используют старую схему, но теперь с новыми технологиями и психологическим давлением.

Схема, при которой преступники выдают себя за родственников жертвы и требуют деньги, вновь активно используется.

Как рассказал aif.ru заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев, злоумышленники все чаще прибегают к этому виду обмана, совершенствуя методы воздействия.

По его словам, подобные аферы строятся на сильном эмоциональном воздействии. Например, звонящий может кричать, плакать или пугать собеседника, заставляя действовать без раздумий.

Часто жертве запрещают связываться с другими членами семьи под предлогом, что это «может навредить» или «ситуация выйдет из-под контроля».

Особую опасность, отметил эксперт, представляет использование технических приемов. Мошенники подменяют номер телефона, чтобы казалось, что звонок поступает от реального родственника или из службы экстренной помощи.

В более продвинутых случаях они применяют нейросети, чтобы сгенерировать голос близкого человека — зачастую на основе записей, найденных в социальных сетях. Такой подход особенно опасен для пожилых людей. Они могут услышать в трубке «внука», якобы попавшего в беду, и без колебаний перевести крупную сумму денег.

Усиливают доверие и детали, собранные через открытые источники, такие как фамилии, места учебы, недавние события в жизни семьи. Чтобы обезопасить себя и близких, Силаев рекомендует соблюдать главное правило. А именно — не переводить деньги, пока вы лично не убедились, что все происходящее — реально.

Даже если звонящий знает много личной информации, это не гарантия, что он тот, за кого себя выдает. Кроме того, стоит заранее обсудить с пожилыми членами семьи возможные сценарии обмана и объяснить, что в случае настоящей беды никто не будет просить перевода через неожиданный звонок.

Если же обман уже произошел, нужно срочно обратиться в банк, чтобы попытаться отменить операцию, и обязательно подать заявление в полицию. Чем раньше начнется расследование, тем выше шанс поймать преступников.

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