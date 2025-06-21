Выдают себя за киберполицию: в МВД предупредили о новой схеме мошенников

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 42 0

МВД зафиксировало всплеск звонков от имени киберполиции

Мошенники выдают себя за киберполицию: в МВД предупредили о новой схеме

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Среди распространенных легенд — сообщения об оформлении доверенностей на граждан Украины.

Телефонные аферисты все чаще используют легенду о киберполиции, чтобы втереться в доверие. Об этом сообщили в управлении МВД России по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК).

По данным ведомства, в половине случаев злоумышленники представляются сотрудниками госорганов — МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Росфинмониторинга. Они убеждают жертву, что якобы зафиксированы несанкционированные действия с банковским счетом, оформлены доверенности на граждан Украины или ведется подозрительная деятельность, связанная с финансированием запрещенных организаций.

«Сотрудники подразделений по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий не проводят проверки по фактам утечек данных по телефону. Тем более с использованием иностранных мессенджеров», — уточнили в Telegram-канале МВД.

Около 30% звонков исходят от лжесотрудников финансовых организаций — в том числе от имени Центробанка и коммерческих банков. Мошенники сообщают о якобы заблокированных счетах и уговаривают перевести деньги на «безопасный» счет, находящийся под их контролем.

10% случаев — это подделки под управляющие компании и ЖКХ. Под предлогом замены домофонов или счетчиков злоумышленники выманивают коды из СМС. Еще 7% — якобы от портала «Госуслуги» или МФЦ, 3% — от социальных служб и страховых компаний, обещающих помощь в оформлении льгот или выплат.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники начали обманывать выпускников.

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