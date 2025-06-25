«Мамочкино счастье»: Анна Пересильд окончила 9 класс

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Ангелина Халина
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Актриса Анна Пересильд получила аттестат

Анна Пересильд закончила 9 класс

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Отношения актрисы со сверстниками не всегда были гладкими.

Актриса Анна Пересильд официально окончила 9 класс. Знаменитость получила аттестат. Снимками с выпускного дня в личном блоге в соцсетях поделилась ее мама, актриса Юлия Пересильд, которая все эти годы поддерживала дочь и помогала справляться с непростыми моментами, включая зависть и буллинг со стороны одноклассников.

Фото: Instagram*/juliaperesild

Теперь Анна готовится к новому этапу жизни и планирует поступать в театральный вуз. Однако, судя по кадрам с выпускного, музыка тоже занимает важное место в ее жизни. Возможно, впереди творческие коллаборации, например, с Ваней Дмитриенко.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что Анна Пересильд появилась на церемонии ТЭФИ в компании Вани Дмитриенко. Кстати говоря, девушка была номинирована в категории «Лучшая актриса сериала».

Молодой артист не только сопровождал актрису, но также и выступил на сцене. Ранее в Сети появились фото целующихся влюбленных около одного из столичных ресторанов, после чего начали распространяться слухи об их романе.

Также Анне пришлось столкнуться с высказываниями по поводу ее беременности. Тогда стало известно, что девушку смоделировал ИИ в шоу «Мама в 16». Сама актриса была возмущена данным фактом и опровергла информацию.   

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