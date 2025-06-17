В сети распространяются кадры, где молодая актриса якобы стала участницей проекта о находящихся в интересном положении подростках.

Набирающая все большую популярность дочь Юлии Пересильд — Анна, столкнулась с обратной стороной славы. Об этом пишет 7Дней.ru.

Не так давно в сети опубликовали кадры из реалити-шоу «Мама в 16», участницей которого якобы стала 16-летняя Пересильд. Вот только юная звезда кинематографа в проекте никакого участия не принимала, а сами видео были сгенерированы искусственным интеллектом.

Девушка опровергла слухи о своей беременности и сообщила, что приходит в ужас от правдоподобности снимков и видео с ее участием.

«Какое-то видео сгенерировано нейросетью о том, что я якобы беременна в 16. Это просто ужас, ребята», — поделилась актриса.

Также Анна выразила надежду на то, что пользователи не поверили этому и догадались об использовании ИИ.

«Все же понимают, что это просто нейросеть? Это просто какой-то ужас. Не знаю, что это такое и как с этим быть», — добавила юная актриса и с уверенностью заявила, что это фейк.

Недавно стало известно о романе Анны с артистом Ваней Дмитриенко. Пара совместно посещает мероприятия, молодые люди признаются друг другу в чувствах, хоть и не раскрывают, что именно между ними.

В интервью Ксении Собчак певец ушел от ответа на вопрос по поводу их отношений с Анной. Исполнитель хита «Венера-Юпитер» не пояснил, что связывает его и Пересильд — дружба или романтические чувства.

Ранее в 5-tv.ru писали об откровенном поведении Григория Лепса по отношению к его 19-летний возлюбленной Авроре Кибе.