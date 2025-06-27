Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 июня по 6 июля

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 30 июня по 6 июля 2025 года.

Энергия знака Рак, в котором гостит Солнце, помогает ярко проявить свою индивидуальность и добиться успеха при ведении домашних и семейных дел, в сфере недвижимости, организации семейного, фермерского или гостиничного бизнеса, закупить товары для дома, строительства или ремонта. В это время стоит проявить заботу и провести время с близкими, заложить фундамент семейных традиций, посетить места детства. Добрая и сильная Венера в Тельце окажет всяческую поддержку при построении надежных и комфортных отношений.

Спокойствие, последовательность, стабильность сейчас превыше всего. Включенность планеты в гармоничную конфигурацию способствует рациональному вложению финансовых средств и созданию резервного фонда, прочному деловому сотрудничеству, а также креативному, но разумному подходу к решению имущественных вопросов. Эта неделя является благоприятной для сделок с недвижимостью, земельными участками, аренды жилых и офисных помещений, покупке качественных товаров.

В пятницу, 4 июля, Венера покидает пространство неторопливого Тельца, чтобы освежиться в воздушном потоке Близнецов. Появляется интерес к информации и изучению языков, гибкость и адаптивность под возникающие жизненные ситуации. Добавьте в имидж разноцветные летящие ткани, украсьте пальцы и запястья кольцами, браслетами с разноцветными бусинами, оригинальными рукавами.

До конца июля в тренде — легкие отношения с флиртом, без отягчающих обязательств, но с наличием общих интересов. Лучший партнер — это прекрасный собеседник, друг и единомышленник, с которым имеются общие хобби, с ним весело и легко болтать на разные темы, гулять, путешествовать по окрестностям на велосипеде или автомобиле. Что касается деловой сферы, то весь период является удачным для продвижения по карьерной лестнице, занятием бизнесом, инициации новых проектов, проявления организаторских и ораторских способностей.

Предметом гордости становится интеллект и умение коммуницировать. Меркурий в знаке Льва усиливает контактность и мышление. Легко и играючи можно входить в контакт с людьми и в нужный момент сказать нужное слово. Выступать на сцене или трибуне, обучаться или обучать других станет для большинства основной мотивацией. В профессиональном плане люди творческих профессий, литераторы и журналисты будут буквально фонтанировать идеями.

Ложку дегтя в оценку ситуаций и сферу взаимодействия добавит Лилит. Сверхактивный ум становится коварным. Теперь проще обольщать с помощью хорошо продуманных ходов, использовать силу слова с целью манипулирования и подчинения. Могут возникнуть проблемы с восприятием информации и искажением ее смысла. Такие качества, как гордыня, тщеславие и завышенная самооценка могут подпортить репутацию.

Однако те, кто готов действовать и проявлять себя с лучшей стороны, получат протекцию от трудолюбивого Марса в Деве. Сильная ориентация на работу, внесения порядка в дела и планирование делают наиболее продуктивными эти дни. Возможно именно сейчас пора начать здоровый образ жизни, повысить профессиональную квалификацию и эффективно решить рабочие вопросы.

Овен — гороскоп

Овны, вы будете желать комфорта и материальной обеспеченности, захотите наслаждаться искусством и красотой. В этот период вы способны с легкостью притянуть к себе деньги и приумножить капитал.

Материальный статус усилят покупки качественных красивых вещей и ювелирных изделий. Хорошо дается освоение новых навыков и оттачивание имеющегося таланта. Стоит проявить упорство на пути к своей цели, сосредоточившись на конкретном деле.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам, как обычно, уверенность в собственных силах поможет свернуть горы и воплотить задуманное в жизнь. Постарайтесь продуктивнее использовать усиленный объем энергии и сделать больше обычного.

У вас появится желание побаловать себя физически и улучшить свою внешность. Благодаря своему неповторимому шарму вы харизматичны и энергичны. Как следствие, раскрывается потенциал, притягивающий как ресурсных людей, так и благоприятные обстоятельства.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы, устав от суеты, готовы изолировать себя от внешнего мира, убежать от реальности и соединиться со своим внутренним «я». Это идеальное время для отдыха, романтических ужинов, плавания и посещения банного комплекса.

Потоки вдохновения помогают осознать себя творческой личностью. Возвышенное состояние рождается при занятии рисованием, кулинарией, поэзией, музыкой.

Рак — гороскоп на неделю

Раки, у вас появится хороший повод, чтобы привнести перемены и обновления в свою жизнь. Как только вы начнете делать что-то новое, то ничто не остановит вас. Найдите увлечение, объединяющее с другими людьми и действуйте в команде. К тому же вы и сами почувствуете сильное желание провести время с друзьями.

Еще одна область, на которую вам укажут звезды — это ваши личные цели и мечты. На этой неделе весьма результативно моделирование будущего и движение к своей мечте.

Лев — гороскоп на неделю

У Львов намечается достижение карьерных высот, поставленных целей, реализация крупных проектов. Найдите стимул, мотивирующий вас на успех. К тому же сейчас подходящее время для того, чтобы брать на себя большие задачи или долгосрочные обязательства.

Есть возможность повышения по службе. С этой целью стоит задуматься над созданием профессионального имиджа. Это поможет улучшить отношения с высокопоставленными людьми и особенно с вашим начальством.

Дева — гороскоп на неделю

Девы чувствуют, что готовы ставить долгосрочные цели. У вас появятся идеи для масштабных проектов, и вы должны попробовать осуществить их именно сейчас. Настрой на оптимизм и здоровый энтузиазм будет для вас попутным ветром.

Окружающие воспринимают вас как великодушного и мудрого человека. Выпустить творческий пыл наружу можно в дальних поездках и командировках, научных конференциях и спортивных мероприятиях.

Весы — гороскоп на неделю

Весам не стоит пасовать перед трудностями и нестандартными ситуациями. Комфортно ощущать себя в любой обстановке поможет вовремя оформленный страховой полис, а также опора на личную внутреннюю силу.

Вы можете быть склонны к манипуляциям, что позволит, тем не менее, отстаивать собственное мнение. По отношению к партнеру не исключено чувство ревности или чрезмерное сексуальное влечение.

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов период, свободный от конфликтов и открытой конфронтации. Идеальная пора, чтобы наслаждаться компанией других людей. В вас видят человека с отличными манерами и безупречным вкусом, коммуникабельного и обаятельного.

Чувство справедливости толкает на защиту слабых, в том числе представляя их интересы в зале суда. Если вам нужна помощь, то сейчас самое время, чтобы попросить об этом. Вам не смогут отказать.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы смогут сосредоточиться на выполнении сложной и кропотливой работы, решении профессиональных вопросов, на поддержании здорового образа жизни. Период хорош для ведения переговоров, установления новых деловых контактов и совершения сделок.

Старайтесь смотреть на вещи объективно, не предъявляя окружающим повышенные требования. Напряженный ритм может вызвать переутомление. Поэтому не забывайте: кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги в преддверии порывов страсти и душевного подъема. Скорее всего, вы захотите испытать драму и чувство уникальности. Участие в театрализованном представлении или творческом вечере отлично подойдет, чтобы удовлетворить эту потребность.

Позвольте себе увлечение новым хобби, поход в театр или музей. Любое общественное мероприятие доставляет истинное удовлетворение от жизни. К тому же, вас ожидают романтические моменты с любимым человеком. Если вы одиноки, вполне возможно, что именно там вы встретите нового партнера.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям будет полезно провести время дома или в другой знакомой и приятной обстановке. Вечера в кругу семьи и наслаждение уютной домашней атмосферой способствуют упрочнению семейных уз.

Хорошее время для работы в саду, переезда, покупке дома или квартиры. Рекомендуется прислушиваться к своей интуиции. Такой подход поможет с наименьшими затратами сил решать многие вопросы, а также лучше понимать свои чувства и управлять реакциями.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, вы будете полны новых идей и позитивной энергии. Активируется мышление и речь. Отношения с другими людьми ладятся, благодаря вашей улучшенной способности общаться.

Адаптивность под любые обстоятельства легко приводит вас в нужное место и нужное время. Поэтому будьте готовы к коротким поездкам, многочисленным поручениям и большому количеству общения. Полезная информация и деловые контакты найдут вас в дороге, через знакомых или в социальных сетях.