В Москве возбудили уголовное дело в отношении блогера Алекса Лесли

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 24 0

В СК возбудили уголовное дело в отношении тренера по соблазнению

В СК возбудили уголовное дело в отношении домогающегося до москвичек блогера

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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По данным следствия, пикап-коуч склонял своих последователей домогаться до девушек.

В отношении блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию. Об этом рассказали в главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) России по Москве в своем Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело в отношении блогера Александра Кириллова, подозреваемого в склонении к совершению изнасилования», — говорится в публикации.

Как выяснило следствие, блогер давал указания своим «ученикам» применять к жительницам столицы противоправные действия сексуального характера. Доказательства преступлений Алекса Лесли были сняты на видео. В ведомстве отмечают, что сейчас проводятся все необходимые процедуры для установления причин и деталей произошедшего.

Следователи обратили внимание на личность Кириллова после того, как несколько девушек обратились в правоохранительные органы. Причиной обращения стали инциденты с неизвестными мужчинами, которые домогались их и убегали. Как выяснилось, наставником пристававших был Лесли, которые проводил им курсы по соблазнению и давал задания приставать к девушкам в центре Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве художник с другом накачали школьницу наркотиками и изнасиловали. 

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