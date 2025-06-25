В МИД РФ заявили о стремлении НАТО продолжать конфликт на Украине

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 33 0

Грушко: цель НАТО — затянуть конфликт на Украине

В МИД РФ заявили о стремлении НАТО продолжать конфликт на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Его только разжигают все новые пакеты возможной помощи Запада Киеву.

Рост военных затрат в странах НАТО направлен на усиление наступательного потенциала, а не на обеспечение безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, выступая на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности.

«Такой курс Запада не предполагает и не может предполагать установление мира на Украине, которая используется как расходный материал для сдерживания России», — подчеркнул он, слова дипломата приводит сайт МИД РФ.

Грушко отметил, что новые пакеты военной и финансовой помощи от стран НАТО и ЕС лишь способствуют дальнейшей эскалации конфликта. По его мнению, такая позиция Евросоюза исключает возможность мирного урегулирования и участия Европы в дипломатическом процессе.

«Теперь над Европой нависла еще одна страшная угроза — перспектива оздоровления российско-американских отношений. Практически во всех европейских столицах бьют в колокола и добавляют еще больше воинственности», — добавил замминистра.

Он подчеркнул, что нормальные отношения между Москвой и Вашингтоном могли бы стать не только фактором стабильности в Европе, но и ключевым элементом политической состоятельности ЕС в условиях нового многополярного мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел саммит НАТО в Нидерландах.

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