«Доверились, а результат никакой»: Светлана Пермякова об обмане косметолога

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 22 0

Актриса Пермякова рассказала об обмане косметолога

Светлана Пермякова об обмане косметологов

Фото: Евгений Мессман/ТАСС

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Врач заблокировал артистку в социальных сетях и продолжает зарабатывать на ее имени.

Косметолог на своей странице в социальных сетях опубликовал фотографии актрисы Светланы Пермяковой «до» и «после» похудения на 20 килограмм и приписал заслугу результата себе. Об этом артистка рассказала в беседе с «Леди Mail.ru».

Пермякова уточнила, что была в этой клинике более пяти лет назад на одной процедуре. При этом, изменений от нее практически не последовало.

«Тогда нам дали подписать стандартную форму согласия на съемку, и мы, как это часто бывает, доверились врачу и подписали. Результат оказался никаким: визуально ничего не изменилось, фотографии были сделаны в разном свете и ракурсе и выглядели как попытка создать «эффект», — рассказал она.

По ее словам, фотографии использовали для рекламы. Светлана и ее менеджер писали в личные сообщения косметологу с просьбой снять снимки с публикации, однако в ответ их заблокировали.

Пермякова поделилась, что врач до сих пор пытается ввести в заблуждение других клиенток используя фотографии звезды «Интернов». По словам Светланы, косметологу многие, поверив в рекламу, отдают огромные суммы за неэффективные процедуры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пермякова раскрыла секрет резкого похудения.

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