«Жертвы типичные»: блогер Лесли высказался о пострадавших от домогательств женщинах

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 20 0

Блогер Лесли: заявившие в полицию о домогательствах девушки не уверены в себе

Фото, видео: Instagram*/alexlesley11; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По его словам, жалобы в полицию пишут только те, кто не уверен в себе.

Блогер Алекс Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов), который обучает своих подписчиков приставать к незнакомым девушкам, чтобы добиться интимного продолжения, назвал причину обратившихся в полицию пострадавших женщин. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

По его словам, потерпевшие подают заявления из-за неуверенности в себе.

«Большая часть этих девочек, которые вам пишут, — это жертвы типичные. У них жертвенная позиция. „Ой, что-то сделали“ — побегу, пожалуюсь кому-то. Уверенная в себе женщина, она так себя не ведет», — заявил блогер.

До этого в отношении мужчины возбудили уголовное дело по подозрению в склонении к изнасилованиям. Известно, что блогер обучал своих последователей тому, как подходить к незнакомым девушкам, а затем трогать их за интимные места, склоняя к сексу.

Общественность узнала об этой истории после того, когда многие жительницы России заявили в полицию после частых приставаний со стороны молодых людей. Удалось выяснить, что наставником этих мужчин был автор курсов по пикапу Алекс Лесли.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве возбудили уголовное дело в отношении блогера Алекса Лесли.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+13° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.20
-0.19 91.06
-0.68
Месяц Водной Козы: китайский гороскоп на июль 2025 года

Последние новости

1:30
Стрижки по лунному календарю на июль 2025: когда лучше идти к парикмахеру
1:10
Трамп призвал уволить журналистку CNN из-за фейков об ударах по Ирану
0:50
«Жертвы типичные»: блогер Лесли высказался о пострадавших от домогательств женщинах
0:30
ВКС нанесли серию ударов по укрепрайону противника в ДНР
0:16
«Доверились, а результат никакой»: Светлана Пермякова об обмане косметолога
23:57
Много ранений: что известно о самочувствии пострадавшего от льва директора парка «Тайган»

Сейчас читают

Украинских женщин заманивают на убой мантрами о «гендерном равенстве»
Переломы и кома: мужчина со всей силы бросил на пол чужого ребенка в Шереметьево
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым