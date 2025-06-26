Неловкая дипломатия: почему Трамп избегал встречи с Зеленским в Нидерландах

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Трамп и Зеленский провели встречу на полях саммита НАТО в Гааге

Фото, видео: Reuters/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER; 5-tv.ru

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Президент США и глава киевского режима все-таки встретились в кулуарах саммита НАТО в Гааге, но встреча оказалась демонстративно холодной — без рукопожатий и пресс-конференций.

Главная политическая интрига вчерашнего дня получила разрешение на задворках саммита НАТО в Гааге. Судя по официальным сообщениям, там все-таки состоялась встреча президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского, но была она крайне странной.

Никаких рукопожатий и протокольных съемок до беседы, и никаких совместных пресс-конференций после. Только несколько снимков на фоне наспех установленных выгородок и заклеенной черным скотчем вентиляции.

И вот тут надо напомнить, что до этого момента организаторы саммита НАТО в Нидерландах почти сутки прятали Зеленского от Трампа. За это время американский президент успел перекинуться хотя бы парой слов, пожалуй, с каждым гостем. Кроме главы киевского режима. Вот, например, общая фотография. На ней Трамп в центре, Зеленский на четыре человека правее и в следующем ряду.

А это уже снимки с торжественного ужина: глава Белого дома за центральным столом. Человека в черном из Киева посадили на самое дальнее место, точно в угол, и он смотрит Трампу прямо в спину.

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