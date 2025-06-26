«Попытка переворота»: почему духовенство стало главным врагом власти в Армении?

В Армении начались массовые аресты, и это логичное развитие ситуации, которую все последние недели накалял премьер-министр Никол Пашинян. Казалось бы, как глава государства он должен стремиться к мирному разрешению возникающих проблем, и спокойствие в собственной стране должно быть на первом месте. Тем более что после конфликта с Армянской церковью, с местными бизнесменами и политиками ему предлагали сесть за стол переговоров. Но теряющий авторитет премьер выбрал другой путь. Из Еревана — корреспондент «Известий» Айк Арутюнян.

Обстановка перед Следственным комитетом Армении продолжает оставаться напряженной. Вход оцеплен полицейскими. Сюда утром 25 июня были доставлены архиепископ Баграт Галстанян и еще 13 человек.

Архиепископа, лидера одного из движений оппозиции Баграта Галстаняна задерживали, как выяснилось, за попытку госпереворота и подготовку терактов. Якобы он — лидер заговора. По крайней мере, так все выставляют следователи и премьер Пашинян.

«В Армении правоохранительные органы предотвратили попытку захвата власти со стороны криминального олигархического духовенства», — заявил Пашинян.

Баграт Галстанян в прошлом году возглавлял протесты против сдачи территорий и требовал отставки премьера. Основу его обвинений составляет документ, опубликованный в СМИ, который якобы описывает «план переворота».

«Все это — пыль в глаза. Никаких предметов, подлежащих уголовному преследованию, обнаружено не было. Они только унесли одну пару обуви», — сообщил адвокат архиепископа Сергей Арутюнян.

Неделю назад здесь же арестовали крупного бизнесмена Самвела Карапетяна, который просто открыто поддержал Армянскую апостольскую церковь. Ему тоже нашли что предъявить — обвинили в публичных призывах к захвату власти.

Этого Пашиняну показалось мало, и он взялся за духовных лидеров.

«Поддержка армянской церкви колоссальная. Она выступает против внешнеполитического курса Пашиняна, который ведет нас на разрушение и уничтожение. Именно поэтому Пашинян поставил задачу захватить власть в Армянской церкви», — сказал член совета АНО «Евразия» Мика Бадалян.

Именно священнослужители в Армении возглавляют основные течения оппозиции. Они обвиняют премьера в отказе защищать интересы страны. А тот, в свою очередь, похоже, объявил им войну.

Пашинян сравнивал храмы с чуланами, усомнился, соблюдает ли глава церкви обет безбрачия и есть ли у него ребенок. Дискуссия в сети дошла до обсуждения детородного органа Пашиняна. Ведь там может быть доказательство, что премьер — иностранный агент.

«Пресс-секретарь смельчака Ктриджа Нерсисяна опубликовал заявление о том, что я якобы обрезан. Я готов принять смельчака Ктриджа Нерсисяна и его пресс-секретаря и доказать обратное», — заявил Пашинян.

В Ереване задерживают двух священнослужителей и еще десятки активистов. И даже тут оппозиция во всем видит символизм.

«Утром в десятках мест начались следственные действия. Временной отрезок, думаю, связан с отмечаемым 26 июня Днем азербайджанских вооруженных сил. Никол Пашинян преподносит подарок», — предположил юрист Рубен Меликян.

А ведь совсем скоро Ереван собирается подписать мирное соглашение с Баку, а в следующем году еще и выборы в парламент. Оппозиция Пашиняну совсем некстати.