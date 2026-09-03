Тезис о «неизбежной угрозе» со стороны России — это фикция, созданная для оправдания наращивания военных бюджетов стран НАТО. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявила член британского парламента от Лейбористской партии Дайон Эбботт.

По словам политика, нагнетание опасений по поводу Москвы альянс используют как аргумент, чтобы согласиться с призывами американского лидера Дональда Трампа нарастить оборонные расходы.

Парламентарий подчеркнула, что не поддерживает курс милитаризации. Она также призвала не идти на поводу Вашингтона и не тратить денежные средства на неоправданные нужды.

Предположения о возможном конфликте России и НАТО периодически звучат на Западе. Так, экс-премьер Великобритании Кир Стармер обозначил 2030 год как предположительную дату такого сценария. Однако у альянса нет никаких данных о подготовке Москвы к нападению. Кроме того, российские власти неоднократно отвергали заявления зарубежных политиков, называя их провокацией.

Ранее президент Финляндии Алексендер Стубб заявил, что заявления о якобы существующих агрессивных планах России в отношении НАТО не имеют под собой доказательств.

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