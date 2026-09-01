«Чем быстрее, тем лучше»: Путин потребовал от Пашиняна ясности по ЕС и напомнил о миллиардах

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 82 0

Российский президент высказался о стремлении Армении к вступлению в Европейский союз.

Фото, видео: © РИА Новости/Петр Ковалев; 5-tv.ru

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Стремление Армении к вступлению в Европейский союз (ЕС) является законным правом страны, но это создает определенные сложности, обусловленные в том числе пребыванием республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом в ходе встречи с
премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил президент России Владимир Путин.

«Чем быстрее мы определимся, тем лучше, потому что нам тоже нужно понять, как развивать отношения с Арменией, прежде всего в экономическом плане. Некоторые вещи, вопросы регулирования, скажем, сельхозпродукции, вопросы регулирования технических различных норм и стандартов, они абсолютно не совпадают в ЕврАзЭС и в ЕС», — заявил он.

Российский президент отметил, что неоднократно обсуждал со своим армянским коллегой намерения Еревана присоединиться к ЕС. При этом президент указал, что а рамках деятельности внутри ЕАЭС Армения получила значительные торговые выгоды.

«За более чем десять лет участия в евразийских интеграционных процессах ВВП Армении вырос почти втрое. В 2015 года было 10,6 миллиарда долларов, с 2025 года 29,6 миллиарда, по нашей статистике. Экспорт в страны союза вырос в десять раз», —
заключил он.

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