«Чем быстрее, тем лучше»: Путин потребовал от Пашиняна ясности по ЕС и напомнил о миллиардах

Стремление Армении к вступлению в Европейский союз (ЕС) является законным правом страны, но это создает определенные сложности, обусловленные в том числе пребыванием республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом в ходе встречи с

премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил президент России Владимир Путин.

«Чем быстрее мы определимся, тем лучше, потому что нам тоже нужно понять, как развивать отношения с Арменией, прежде всего в экономическом плане. Некоторые вещи, вопросы регулирования, скажем, сельхозпродукции, вопросы регулирования технических различных норм и стандартов, они абсолютно не совпадают в ЕврАзЭС и в ЕС», — заявил он.

Российский президент отметил, что неоднократно обсуждал со своим армянским коллегой намерения Еревана присоединиться к ЕС. При этом президент указал, что а рамках деятельности внутри ЕАЭС Армения получила значительные торговые выгоды.

«За более чем десять лет участия в евразийских интеграционных процессах ВВП Армении вырос почти втрое. В 2015 года было 10,6 миллиарда долларов, с 2025 года 29,6 миллиарда, по нашей статистике. Экспорт в страны союза вырос в десять раз», —

заключил он.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.