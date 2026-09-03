Прокуратура опротестовала более 1,6 тысяч актов с избыточными требованиями для бизнеса

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 33 0

Гуцан отметил, что сфера прокурорского сопровождения постоянно расширяется из-за быстрых изменений в промышленности и бизнесе.

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru

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Генеральный прокурор России Александр Гуцан заявил о работе ведомства по снижению регуляторной нагрузки на предпринимателей и устранению избыточных требований.

За первые шесть месяцев текущего года прокуратура опротестовала свыше 1,6 тысячи нормативных актов, в которых содержались завышенные или утратившие актуальность требования для бизнеса. Об этом Александр Гуцан сообщил на сессии «Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны» в рамках Восточного экономического форума.

«Прокуратура активно участвует в этом процессе. Только за шесть месяцев текущего года нами опротестовано свыше 1,6 тыс. нормативных актов, содержащих завышенные, а порой совсем утратившие актуальность требования в сфере налогообложения, получения субсидий, строительства и других», — сообщил генпрокурор.

Гуцан отметил, что сфера прокурорского сопровождения постоянно расширяется из-за быстрых изменений в промышленности и бизнесе. По его словам, эти процессы связаны с приоритетами государственной экономической политики.

Глава надзорного ведомства подчеркнул, что для стабильной работы предпринимателей необходима понятная и прозрачная правовая база без излишней нагрузки. Он добавил, что прокуратура продолжает участвовать в реализации мер по снижению административных барьеров для бизнеса.

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Прокуратура опротестовала более 1,6 тысяч актов с избыточными требованиями для бизнеса

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