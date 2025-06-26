Экскурсия в горы или отдых на пляже? Какой отпуск россияне считают идеальным

Многие отправляются в путешествие на личном автомобиле.

Больше трети россиян — 36,9% — считают идеальным отпуском времяпрепровождение у моря на пляже. Об этом сказано в исследовании, проведенном аналитиками финансовой платформы Webbankir. Как сообщает Газета.ру, если бы у респондентов не было ограничений в бюджете, то 24,5% предпочли бы провести отдых на российских курортах, в то время как только 12,5% выбрали бы заграничные направления.

Еще 36,8% участников опроса, считают оптимальным вариантом отдых дома или на даче. Экскурсионные туры интересуют 8,9% россиян, из них 6,4% хотели бы путешествовать по стране, а 2,5% — отправиться за границу.

Отдых на природе с палатками «дикарем» привлекает 6,7% опрошенных. Отпуск в санаториях с лечебными процедурами выбрали 6,4%, а еще 4,8% готовы остановиться в загородных отелях, пансионатах и турбазах. Другие формы отдыха назвали 5% респондентов. Однако идеальные планы реализуются далеко не у всех.

Так, за границу на пляж этим летом отправятся лишь 6,3% россиян. Поездку на отечественные курорты планируют 26%, что соответствует доле тех, кто считает такой отпуск идеальным.

Экскурсионные поездки на практике выберут только 5,2%, несмотря на большее число желающих. Зато остаться дома или на даче этим летом намерены вдвое больше людей, чем тех, кто считает такой досуг лучшим вариантом отпуска. На природу с палатками в летний сезон отправятся 7,1% опрошенных, 5,6% — в санатории, а 4,5% выбрали отдых в загородных отелях, домах отдыха и на базах отдыха.

Что касается частоты отпусков, большинство — 36,7% — берут отпуск дважды в год по две недели. Около 16,4% респондентов отдыхают один раз в году, но на протяжении месяца и более. По одной или две недели отпуска в год с дополнительными отгулами берут 15,1%.

В более выгодной ситуации находятся 8,5% россиян, которым удается отдохнуть три раза в год и чаще. Между тем, 19,2% признались, что не уходят в отпуск совсем, а 4,1% затруднились с ответом. Всего в опросе приняли участие две тысячи человек со всей России.

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