Гуру по домогательствам: в каких скандалах был замешан пикап-коуч Алекс Лесли

Ранее в отношении блогера возбудили уголовное дело о склонении к изнасилованию.

Блогер Александр Кириллов, известный под псевдонимом Алекс Лесли, считает, что он может избежать наказания за уголовное дело, которое возбудили против него. Какой срок грозит Лесли и о каких подробностях личной жизни «гуру секса» стало известно? Агентство URA.RU рассказало в своем материале.

Ранее сообщалось, что в отношении блогера Алекса Лесли возбудили уголовное дело о склонении к изнасилованию. Он обучал мужчин техникам соблазнения и просил своих последователей выполнять задания. Тренинги заключались в том, что ученики Лесли домогались до москвичек в центре столицы, хватая их за ягодицы и другие интимные места.

Какой срок грозит?

По словам агентства, наставнику по статье блогеру грозит до шести лет тюрьмы, если удастся добиться его возвращения в РФ. Как сообщает глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, Лесли на данный момент находится к за пределами России.

Есть несколько детей

Алекс Лесли дважды был женат. При этом, у него есть несколько детей. По словам самого блогера, он не знает точного числа своих наследников, ведь некоторые могли быт рождены вне брака. Как рассказывает коуч по соблазнению, он отрицает существование средств контрацепции и предпочитает обходиться без них. Такую же позицию он навязывает своим последователям.

Домогательства были и раньше

Летом 2016 года Василиса Величко обратилась в суд с иском о сексуальных домогательствах, исходивших от Лесли. Девушка участвовала в одном из его тренингов. Однако блогер заявил, что инициаторов всех близких контактов была сама Величко. Судебный иск, по словам Алекса, стал попыткой девушки отомстить за то, что он ей отказал в интимном сближении.

Позже, в 2018 году Лесли был задержан в Таиланде с Настей Рыбкой (настоящее имя — Анастасия Вашукевич), которая была его последовательницей и соорганизатором «секс-тренинга» на территории страны. Причиной ареста стало проведение нелегальных семинаров по половому образованию без лицензии. Алекс и Настя провели несколько месяцев в тайской тюрьме. А затем их депортировали из страны.

А в 2022 году Лесли стал смотреть в сторону Казахстана. Он решил посетить Астану и «открыть охоту на казашек», чтобы обучить их методам соблазнения. Местным активистам не понравились заявления блогера. По их просьбе Алексу запретили приезжать в страну в течение одного года.

Что сказал сам Лесли об уголовном деле?

Сам же блогер уверен в том, что не понесет ответственность. Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лесли высказался о жертвах домогательств. Он сказал, что уверенные в себе женщины ни за что не стали бы обращаться в полицию. Девушки, которые заявили о приставаниях его учеников, по словам коуча, являются типичными жертвами.

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