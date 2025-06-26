Путин назвал ЕАЭС успешным интеграционным объединением

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

Путин рассказал о результатах десятилетней деятельности ЕАЭС

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Карпухин; 5-tv.ru

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Президент РФ выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) окреп и стал успешным интеграционным объединением, а также закрепился в числе одного из ключевых центров глобального развития. Такими результатами десятилетней деятельности ЕАЭС президент России Владимир Путин поделился в рамках пленарного заседания IV Евразийского экономического форума.

«Товарооборот прибавил 38% и составляет 800 млрд долларов», — заявил глава РФ.

Помимо этого, он рассказал, что союз работает на снижение зависимость стран, входящих в него, от западного финансирования. Путин добавил, что объединение БРИКС разрабатывает цифровую инвестиционную платформу, и такие же проекты можно попробовать внедрить в деятельность ЕАЭС.

Владимир Владимирович в своем выступлении затронул и вопрос из мировой повестки, который сейчас волнует многих, — конфликт на Ближнем Востоке. По словам президента, разногласия Ирана и Израиля можно «считать в прошлом».

Евразийский экономический союз является международным объединением государств постсоветского пространства. В его состав входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Целью объединения является стабильное развитие национальных экономик и упрощение товарооборота между государствами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал о ключевых событиях форума ЕАЭС в Минске

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