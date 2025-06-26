«Неверный у вас коуч»: лидер «Бахыт-Компот» обратился к ученикам Алекса Лесли

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 25 0

Лидер группы «Бахыт-Компот» обратился к последователям Лесли

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Накануне в отношении блогера возбудили уголовное дело о склонении к изнасилованию.

Девушек нужно уметь очаровывать словесно. С таким посланием лидер музыкальной группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов обратился к последователям блогера Алекса Лесли, которые домогались девушек на улицах Москвы, в беседе с 5-tv.ru.

«Друзья мои милые. Во времена моей кипучей молодости существовала поговорка „Взялся за грудь, говори что-нибудь“. Что означало, что женщину, в первую очередь, надо обворожить, очаровать. Словесно. Успокоить ее мозг и расположить к себе. А не вот так вот сразу. Пришел — и хвать. Неверный у вас коуч, ребята, неправильно он вас учит», — заявил Степанцов.

По словам музыканта, женщины любят ушами и надо уметь их очаровывать. Степанцов добавил, что последователям Лесли стоит поучиться «рассыпать словесный бисер» перед противоположным полом.

Накануне в отношении блогера Алекса Лесли возбудили уголовное дело о склонении к изнасилованию. Он продвигал среди мужчин «правильные» техники соблазнения и просил их выполнять задания. Тренинги коуча заключались в том, что его ученики домогались до девушек в центре столицы, хватая их за ягодицы и другие интимные места.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актер Александр Пашутин назвал поклонников Лесли подонками.

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