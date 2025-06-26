«Подонки»: актер Пашутин высказался о домогавшихся до москвичек последователях Лесли

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 17 0

Пашутин: домогавшиеся до девушек последователи Лесли являются подонками

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey;5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ранее в отношении пикап-коуча возбудили уголовное дело о склонении к изнасилованию.

Домогавшиеся до москвичек последователи блогера Алекса Лесли — подонки. Такое мнение высказал заслуженный артист РФ Александр Пашутин в беседе с 5-tv.ru.

«Это маленькие или большие подонки. Они, во-первых, трусливые. Они никогда не подойдут к девушке, которая идет с папой. Потому что как только бы они дотронулись до нее, то их голова была бы превращена в разбитый арбуз. Если бы я шел с дочкой или внучкой, я бы его без головы оставил <…>Это ненормально. У мужчин должно быть чувство собственного достоинства», — поделился артист.

По его словам, зачинщик домогательств Алекс Лесли заслуживает лишения детородного органа. Пашутин отметил, что, если последователи блогера пытались таким образом познакомиться с девушками, то им стоило выбрать другой путь и найти подходящие слова. Пашутин посоветовал смотреть советское кино для того, чтобы понять, как правильно нужно ухаживать с девушками для продолжения общения.

В отношении блогера Алекса Лесли 25 июня было возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию. Он проводил курсы по соблазнению девушек. Его последователи выполняли задания своего наставника и домогались до москвичек в центре столицы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лесли высказался о пострадавших от домогательств женщинах. По его словам, обратившиеся в полицию жертвы просто не уверены в себе.

+13° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.20
-0.19 91.06
-0.68
Небесный знак денежного апокалипсиса: финансовый гороскоп на июль 2025

Последние новости

17:03
«Практика перезагрузки»: шаманка из Ленобласти объяснила суть обряда с закапыванием людей
16:55
Нужно больше: многодетным семьям не хватает групп продленки в школах
16:47
Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными
16:43
«Подонки»: актер Пашутин высказался о домогавшихся до москвичек последователях Лесли
16:30
Кухня преткновения: как избежать конфликтов живущей с родителями молодой семье
16:18
Град, ливень и летающие деревья: Париж накрыл шторм

Сейчас читают

Прогноз врачей: подробности о состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика
Торт с розами и Лабубу: как прошел день рождения дочери Валерии
Эрдоган: Турция готова противостоять Израилю в случае необходимости
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025