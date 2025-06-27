Выпавшую из окна овчарку в Южно-Сахалинске спасали четыре часа

Собака приземлилась на блок для кондиционера.

Больше четырех часов длилась спасательная операция на Сахалине. Там из окна многоэтажки выпала овчарка.

Все произошло, когда хозяев не было дома. Собака полетела вниз и приземлилась на внешний блок кондиционера на десятом этаже. Жители тут же развернули покрывало.

Специалисты МЧС прибыли оперативно, но лестница оказалась слишком короткой. В итоге, им удалось зайти в квартиру, на уровне которой застряла овчарка, и спасти ее.