Сборная РФ выиграла три «золота» на кибер-олимпиаде в Сингапуре

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Школьники из РФ успешно выступили на Первой олимпиаде по кибербезопасности

Фото, видео: 5-tv.ru

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Всего в копилке российской команды — восемь медалей.

Российские школьники удивили весь мир. Наша сборная завоевала восемь медалей на Первой международной олимпиаде по кибербезопасности в Сингапуре. Соревноваться пришлось с сильнейшими юными айтишниками из 25 стран.

Финал длился восемь часов. Участники олимпиады решали задачи повышенной сложности по криптографии, компьютерной криминалистике. И даже попробовали себя в роли «белых» хакеров.

«В первом туре были задания, которые больше были в стиле атакующей стороны, во втором — в стиле защищающейся. Очень интересно, очень по-новому, свежо, и круто», — поделился победитель олимпиады Ильдар Хужиахметов.

В итоге россияне взяли три «золота», три «серебра» и две «бронзы». И это не единственное достижение: в прошлом году наша сборная выиграла олимпиаду по искусственному интеллекту в Болгарии.

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