Быстро нашел замену Кэти Перри: Орландо Блума заметили с другой после разрыва

О расставании артистов стало известно 26 июня от источников близких к паре. Они сами ситуацию пока никак не комментировали.

Актер Орландо Блум и певица Кэти Перри еще официально не подтвердили расставание, а артиста уже засняли папарацци в объятиях незнакомки. Фотографии опубликовало издание Daily Mail.

Сопровождала Блума новая возлюбленная на свадьбе основателя Amazon Джеффа Безоса и телеведущей Лорен Санчес в Венеции. В объятиях актера девушка и покинула вечер.

Новость о разрыве отношений Блума и Перри появилась буквально вчера от источников близких к паре. При этом, сами артисты расставание пока еще не комментировали.

Кэти на свадьбы Лорен не было из-за гастролей в Австралии. Это удивило общественность, ведь певица и Санчес являются близкими подругами: с ней телеведущая отмечала свой девичник во Франции и летала в космос.

Перри и Блум познакомились в 2016 году на вечеринке «Золотого глобуса», после чего достаточно быстро стали встречаться. В 2019 году Орландо предложил Кэти выйти за него замуж, а в 2020 году у пары родилась дочь Дейзи Дав. Официальной росписи артистов так и не состоялось.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Блум и Перри оказались на грани расставания. Напряжения в отношениях начались из-за эмоционального состояния Кэти.