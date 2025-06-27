Выступление Путина по итогам саммита ЕАЭС: главное

В ходе выступления на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений по поводу обстановки в мире.

Украина

Что касается договоренностей с Украиной по обмену тел погибших военных, то Россия готова отдать еще три тысячи тел боевиков. На данный момент наша страна вернула шесть тысяч тел Украине.

Кроме того, Россия готова к новому раунду переговоров с Киевом, осталось лишь согласовать место и время встречи. Путин добавил, что предметом переговоров на этот раз будет обсуждение меморандумов двух стран.

Глава государства отметил, что меморандумы РФ и Украины противоположны, но «это неудивительно». На данный момент главы переговорных групп наших стран находятся в постоянном контакте и созваниваются друг с другом.

НАТО

Путин также прокомментировал новость об увеличении странами НАТО расходов на военные цели, сказав, что причиной этому является якобы агрессия со стороны России. Однако на деле лишь Запад проявляет агрессию, и расширение Североатлантического альянса на восток тому подтверждение.

Путин отметил, что Россию просто «кинули» с нерасширением НАТО на восток, и это стало одной из причин начала спецоперации.

Президент добавил, что РФ на протяжении восьми лет хотела мирно решить проблемы на Донбассе, однако страны Запада вели там необъявленную войну.

Отношения с США

Путин также затронул нынешнее развитие отношений России и США. По его словам, У РФ и Штатов хорошие перспективы в экономическом взаимодействии. Более того, американский бизнес дает сигналы о желании вернуться на российский рынок.

«Отношения между Россией и США начинают выравниваться, первые шаги сделаны», — добавил Путин.

Также Путин заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом вполне возможна, и ее будут готовить.

Спецоперация

Россия намерена завершить СВО с нужным для себя результатом, и все нынешние траты РФ рассчитаны под успешное ее завершение. На военные расходы тратится 13,5 триллиона рублей из 223 триллионов ВВП РФ.

Россия заплатила инфляцией за необходимость военных расходов, но борется с ней, сказал президент.

«Наша страна достойно решает проблемы с необходимостью бюджетных военных расходов», — сказал президент.

И если Россия тратит средства на свой ОПК, то Европа — на американский.

Саммит ЕАЭС

В Минске проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. В нем принимает участие президент России Владимир Путин. Кроме лидеров России и Белоруссии присутствуют главы Казахстана и Киргизии, а также представители свыше тридцати стран-наблюдателей.

Евразийский экономический союз является международным объединением государств постсоветского пространства. В его состав входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Целью объединения является стабильное развитие национальных экономик и упрощение товарооборота между государствами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пашинян сделал заявление об отношениях с Россией. Одновременное членство Республики в ЕС и ЕАЭС недопустимо.