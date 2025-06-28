Монорельс на севере Москвы завершит свою работу

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 31 0

На месте движения транспорта появится новое общественное пространство.

Монорельс на севере Москвы завершит свою работу

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Московский монорельс окончательно закроют 28 июня в 8:00, а на его месте создадут первый в России круглогодичный парк, расположенный на высоте. Об этом написал в Telegram-канале столичный департамент транспорта.

Из источника следует, что реконструкцию начнут в этот же день.

По сообщению Газета.ру, монорельс прекратил полностью выполнять изначальную функцию. Во время обследования специалисты определили, что необходим капитальный ремонт. При этом новые поезда сейчас не производятся, поскольку не существует аналогов для такого транспорта. Обновление же может обойтись в 20 миллиардов рублей, а сам объект уже работал в убыточном режиме.

В пресс-службе столичного дептранса отметили, что за новое городское пространство на месте монорельса проголосовали более 71% москвичей. Запланированный проект объединит сразу пять районов, в которых проживают 300 тысяч человек.

Часть эстакады — от станции «Выставочный центр» до депо монорельса — демонтируют. Откроют парк, в соответствии с задумкой, в 2027 году.

Ранее 5-tv.ru писал, какие московские проекты стали лауреатами национальной ИТ-премии.

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