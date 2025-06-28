Россиянка найдена мертвой в японской Осаке

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 31 0

Следов взлома в квартире не обнаружено.

Россиянку убили в японской Осаке

Фото: www.globallookpress.com/Ramiro Agustin Vargas Tabares

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В жилом комплексе в японском городе Осака нашли тело гражданки России. Об этом стало известно из сообщения портала 47news.

По данным источника, у погибшей было множество ран и следов побоев.

Также уточняется, что в полицию префектуры поступило сообщение о жительнице, потерявшей сознание. Перед этим погибшая кашляла кровью. Ею оказалась 50-летняя Елена Ито, имеющая гражданство РФ.

Прибыв на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов увидели лежащую на кровати женщину, у которой на лице и теле были кровоподтеки.

Уточнялось, что Елена в квартире на восьмом этаже жила не одна, но с кем именно — неясно. Ее бывший супруг также находился в Осаке. Хотя семейная пара больше не вела общий быт, мужчина навещал свою жену за несколько дней до трагедии.

Как подчеркнули в агентстве, дверь в квартиру, где обнаружили тело Елены, была заперта.

В генконсульстве России в Японии заявили, что находятся в контакте с правоохранителями Осаки. На данный момент официальной информации о том, что совершено убийство, нет. Ведется следствие.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Красноярске мужчина пытался убить жену и дочь.

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