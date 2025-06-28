В Красноярском крае младенец утонул в ванной

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 14 0

Ребенок купался без присмотра родителя.

В Красноярском крае младенец утонул в ванной, пока мать слушала музыку

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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В Красноярском крае, пока мать мыла посуду на кухне, ее грудной ребенок утонул в ванной. Об этом стало известно из сообщения в ГУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По информации ведомства, во время бытового занятия женщина слушала музыку, оставив двоих детей — девяти месяцев и двух лет — купаться одних.

Позднее старший ребенок закричал, поэтому мать вернулась в ванную комнату, где обнаружила младенца без признаков жизни. Свою девятимесячную дочь женщина попыталась реанимировать, а также вызвала скорую помощь. Несмотря на предпринятые меры, девочку спасти не удалось.

В СК отметили, что по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как годовалый ребенок утонул в ведре в Омской области. Родители малыша находились в этот момент в состоянии алкогольного опьянения. К тому же, помимо погибшего мальчика, в семье еще два сына. Следователи пообещали дать правовую оценку действиям работников профилактических служб, которые должны были контролировать условия жизни и воспитания в неблагополучной многодетной семье.

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