Российская теннисистка Панова выиграла в парном турнире WTA в Германии

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Игорь Рязов
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Александра Панова и Го Ханьюй выиграли турнир Женской теннисной ассоциации

Россиянка и китаянка стали победительницами парного теннисного турнира WTA

Фото: Facebook*/CGTN Sports Scene

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В карьере 36‑летней спортсменки это 11‑й титул в парах.

Российская теннисистка Александра Панова и китаянка Го Ханьюй стали победительницами парного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходил в Бад-Хомбурге, пишет издание «Спорт-Экспресс».

Финальный матч шел почти два часа. Панова и Го в финале обыграли украинку Людмилу Киченок и австралийку Эллен Перес со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 10:5.

Ранее спортсменки в полуфинале обыграли китайскую пару— Сюй Ифань и Ян Чжаосюань.

В рейтинге ассоциации Панова идет на 33 месте, она обладает десятью титулами. Китаянка Го Ханьюй занимает 39 позицию списка.

Женская теннисная ассоциация (WTA) организовывает серию элитных соревнований женского профессионального тенниса. Она была основана в 1973 году американской теннисисткой Билли-Джин Кинг.

Ранее россиянки Андреева и Шнайдер в паре выиграли теннисный турнир в Майами, писал 5-tv.ru. Это уже второй титул в парном разряде для россиянок. В прошлый раз они выиграли турнир категории WTA-500 в австралийском городе Брисбен.

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