Третий сын Трампа допустил свое выдвижение в президенты США

Пока что он сосредоточен на семейном бизнесе.

Сын Дональда Трампа, Эрик, допустил, что мог бы принять участие в выборах президента США. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

Сын американского президента считает, что участие в предвыборной кампании не было бы для него трудным.

«Я думаю, что политический путь [до поста президента США] был бы легким, то есть, я думаю, я мог бы это сделать», — сказал Эрик Трамп.

При этом 41-летний сын Дональда Трампа уверен, что побороться за пост президента страны могли бы и другие члены семьи президента США.

При этом Эрик Трамп считается менее настроенным на политическую карьеру, чем его братья и сестры. Сейчас он сосредоточен на семейном бизнесе, которым он занимается с момента начала первого срока Дональда Трампа в 2017 году.

Ранее 5-tv.ru писал о главной женщине в жизни Дональда Трампа. Ею оказалась не одна из его дочерей и жен, а мать — Мэри Энн Маклеод.

О родительнице политик отзывается в исключительно положительном ключе, называет ее удивительной и считает, что свои лучшие качества он приобрел именно благодаря ей.