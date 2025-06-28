Сергей Лавров прибыл в Киргизию с официальным визитом

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 27 0

Министр иностранных дел России прилетел в Киргизию

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Российский дипломат примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.

Министр иностранных део РФ Сергей Лавров прибыл в Киргизию с официальным визитом, сообщает корреспондент «Известий». У трапа главу российского МИД встретила делегация Киргизии и посол РФ в Бишкеке.

В рамках поездки у Лаврова запланированы встречи с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым и главой республики Садыром Жапаровым.

Также Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран — участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее Сергей Лавров посетил Узбекистан. Как писал 5-tv.ru, во время переговоров с главой государства Сердаром Бердымухамедовым обсуждались не только вопросы двустороннего сотрудничества, но и обстановка во всем азиатском регионе.

По окончании переговоров Сергей Лавров возложил цветы к мемориальному комплексу «Народная память», отдав дань уважения героям, принявшим участие в Великой Отечественной войне.

Затем министр отправился на встречу с туркменским коллегой, во время которой отметил, что взаимодействие дипломатических ведомств высоко ценится Москвой.

Позже глава российской дипломатии встретился с коллегой из Лаоса. Обсуждали украинский кризис.

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