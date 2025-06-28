«Сотрудничество между мужем и женой»: Утяшева прокомментировала работу с Волей

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 76 0

Гимнастка Утяшева о муже: работа с Павлом Волей вносит химию в отношения

«Сотрудничество между мужем и женой»: Утяшева прокомментировала союз с Волей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Пара состоит в браке почти 13 лет.

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева назвала совместную работу с комиком, а по совместительству и ее мужем, Павлом Волей — химией. Об этом телеведущая рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС.

«Сотрудничество между мужем и женой — двумя любящими и любимыми людьми — это искры и неподдельная химия между нами. Поэтому только в плюс, я абсолютно счастлива в эти моменты», — сказала гимнастка.

Ляйсан Утяшева выразила свою благодарность проектам, которые дают ей возможность проводить больше времени с мужем Павлом Волей. Она также отметила, что совместное творчество не только укрепляет их семейные узы, но и добавляет романтики в отношения. По словам Ляйсан, она коммуникабельный человек и с удовольствием открыта для сотрудничества с коллегами по индустрии.

Утяшева и Воля уже на протяжении почти 13 лет счастливо женаты и вместе воспитывают двоих детей: 13-летнего сына Роберта и 10-летнюю дочь Софию. Их крепкая семья является примером гармонии и поддержки, и такие совместные проекты лишь укрепляют их связь и создают дополнительные возможности для совместного времяпрепровождения.

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