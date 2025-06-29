«Обнаружила у себя в спальне»: младший сын Климовой удивил мать своим поступком

Корней стал совсем взрослым.

Актриса Екатерина Климова очень сильно была удивлена поступком ее младшего сына — Корнея. Об этом она рассказала в своем личном блоге.

Актриса Екатерина Климова воспитывает четверых детей от трех бывших мужей. Младшему сыну — Корнею — сейчас 16 лет. Отец мальчика — актер Игорь Петренко. На своей странице в социальной сети актриса рассказала, что недавно Корней заявил, ей что хочет устроиться на работу.

Сначала Климова была в легком недоумении, но запрещать Корнею ничего не стала. Спустя некоторое время, войдя в спальню, актриса обнаружила у себя на кровати неожиданный сюрприз — букет цветов и три коробки конфет. Ее сын получил первую зарплату и решил таким образом порадовать мать.

«Мой младший сын Корней недавно очень меня удивил. Он вдруг заявил, что хочет поработать летом. Сначала я не поняла, к чему это… Но когда вчера обнаружила у себя в спальне букет цветов и три коробки конфет — три коробки! — я все поняла. Мой сын получил свою первую зарплату. Корней стал взрослым», — написала актриса в своем Telegram-канале.

Екатерина Климова добавила, что от этого поступка Корнея ей стало радостно на душе, поэтому она решила поделиться этим моментом со своими поклонниками. Те, в свою очередь, порадовались за актрису и отметили, что парень растет настоящим мужчиной.

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