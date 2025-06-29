По словам, актера дедушка, Олег Янковский, научил его наслаждаться тишиной и привил духовные ценности.

Российский актер Иван Янковский поделился своими воспоминаниями о легендарном дедушке — актере Олеге Янковском — в интервью газете «Ведомости».

«Мое собственное взросление, мое становление человеческое очень сильно отличается от того, что окружающие могут думать по этому поводу. Я ничего не получал по звонку. Наоборот, родители говорили, что, если еще шаг не туда, то можно и в Суворовское, условно говоря», — рассказал Иван Янковский.

Актер рассказал, что благодарен родителям за такое воспитание.

«Дедушка мой (Олег Янковский. — Прим. ред.), царствие ему небесное, считал, что если у него есть свободное время, то мы с ним должны посвятить полдня духовной жизни, как он это называл, и только потом развлечениям. Утром мы могли сходить в храм, или в музей, или на какое-то культурное мероприятие», — поделился актер.

Также Иван отметил, что дедушка научил его тишине. К тому же у Олега Янковского, по словам его внука, была идея создать большой дом, в котором старшее поколение воспитывало бы младшее. Актер пытается привить эти «заветы» и своему сыну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иван Янковский считает своего коллегу Юру Борисова настоящим профессионалом. Он отметил, что был раз работать с ним над картиной «Битва моторов».