«У меня за спиной два развода»: когда SHAMAN позовет замуж Мизулину

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 86 0

SHAMAN заявил, что пока не намерен делать Мизулиной предложение

SHAMAN и Мизулина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Поклонники пары с нетерпением ждут их свадьбы.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина официально подтвердили свои отношения в марте текущего года. Прошло всего несколько месяцев, а поклонники уже завалили знаменитостей вопросами о том, когда же будет свадьба.

В откровенном интервью журналисту Борису Корчевникову артист заявил, что спешить в серьезных отношениях не стоит, учитывая его два развода. SHAMAN отметил, что они с Мизулиной только начинают отношения и пока не дошли до той стадии, когда оба партнера готовы связать себя узами брака.

«Умеет совмещать»: SHAMAN рассказал, какая Мизулина в домашней обстановке

«Мы находимся на самом старте наших отношений, до этого дела пока еще не дошло, но все развивается. Тут ни в коем случае не нужно торопить события, вы ж понимаете, у меня за спиной два развода — это тоже такой момент… Поживем — увидим», — отметил Дронов.

Многие считают, что пара идеально подходит друг другу. Дронов высоко оценивает хозяйственность и личные качества своей избранницы, а также их общие взгляды на жизнь. С матерью Мизулиной у артиста также сложились хорошие отношения.

«Катерина — находка. Во-первых, она потрясающая хозяйка. Надо вас пригласить в гости, чтобы она что-нибудь приготовила. Она потрясающе готовит. После тяжелого рабочего дня приходишь, в платье встречает. К двери подходишь, а уже вкусно пахнет едой», — разоткровенничался артист.

Ранее, писал 5-tv.ru, Мизулина рассказала о сложностях в отношениях с SHAMAN.

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