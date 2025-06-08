«Умеет совмещать»: SHAMAN рассказал, какая Мизулина в домашней обстановке

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 105 0

Певец SHAMAN: Мизулина дома становится настоящей женщиной

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Артист после работы всегда спешит к возлюбленной.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в домашней обстановке раскрывается как настоящая женщин. Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказал заслуженный артист Российской Федерации Ярослав Дронов, который более известнее под псевдонимом SHAMAN.

Такое признание послужило ответом на вопрос: почему певец всегда спешит домой?

«У Екатерины очень ответственная работа, но у нее есть талант. Она умеет совмещать. Дома она может быть настоящей женщиной», — рассказал исполнитель хита «Я русский».

По словам Дронова, дом — это люди, к которым хочется возвращаться. По всей видимости, Екатерина стала настоящим домом для артиста.

О романе пары стало известно в марте на сольном концерте певца. SHAMAN уже рассказывал о подробностях совместного быта с Мизулиной. Возлюбленные начинают день с кофе в компании друг друга. Избранница артиста также следит за его правильным питанием. Более детально 5-tv.ru рассказал о буднях пары здесь.

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