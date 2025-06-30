Прокуратура начала расследование массового отравления на выпускном в Перми

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 21 0

Прокуратура Перми начала расследование по факту отравления на выпускном

Прокуратура начала расследование об отравлении на выпускном в Перми

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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С жалобами обратились более 30 человек.

Прокуратура Пермского края начала расследование по факту массового отравления на выпускном в одном из заведений города. Об этом сообщило региональное ведомство в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, с 25 июня 2025 года зарегистрированы неединичные случаи обращения граждан в больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления», — отмечается в материале.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств, причин и условий произошедшего, а также результаты эпидемиологического расследования.

По словам мамы одного из школьников, которые приводит в своем материале издание «Пермь онлайн», всего пострадали больше 30 человек. Среди них и учителя, и родители, и сами выпускники.

Мероприятие проходило в одном из банкетных залов города Перми с 17:00 до 23:00. На следующий день сын женщины после посещения военкомата пожаловался на плохое самочувствие. У мальчика началась рвота, диарея, к вечеру температура поднялась до 38 градусов. Позднее в чате класса появились сообщения о похожих симптомах у других выпускников и их родителей.

Женщина рассказала, что в школу пришла представитель банкетного зала и сообщила об аналогичных случаях отравления после банкетов 24 и 26 июня. Заведение, по словам представителя, не закрыли по причине того, что мероприятие уже было оплачено. Мама выпускника добавила, что к расследованию уже подключились Роспотребнадзор и Следственный комитет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Перми 35-летний мужчина впал в кому и скончался после посещения стоматолога.

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