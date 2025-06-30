На парашюте без сознания: прокуратура ищет владельцев курортного аттракциона

Пострадавшей оказали помощь только после приземления.

На краснодарском курорте прокуратура ищет владельцев аттракциона, катание на котором едва не закончилось трагедией. Девушка потеряла сознание, поднимаясь в небо на парашюте.

Когда лодка резко тронулась, одно из креплений оторвалось и отлетело пострадавшей прямо в голову. При этом капитан катера даже не заметил, что позади него что-то идет не так.

В итоге пассажиры отлетали оплаченное время. И только после приземления пострадавшей оказали помощь.