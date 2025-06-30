Более 10 тысяч человек приняли участие в чемпионате «Камень, ножницы, бумага» в Москве

В играх определили финалистов.

В столичном чемпионате «Камень, ножницы, бумага» приняли участие более десяти тысяч человек. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, его комментарий публикует портал mos.ru.

В играх определили финалистов. Среди них оказался 13-летний Савелий Спиричев, 51-летний Сергей Клименко и другие.

«Безусловной фавориткой зрителей, болельщиков и ведущих стала четырехлетняя участница, которой разрешили сыграть без регистрации — под присмотром мамы», — сказано в сообщении мэра.

Хоть девочка и не стала финалисткой в силу юного возраста, она придала остальным участником решительности. Самым пожилым игроком турнира стал 78-летний москвич, который пришел на площадку со своей внучкой.

Соревнования продолжаются. За победу можно побороться ежедневно на Тверском бульваре с 12:00 до 21:00, а в других городских пространствах — с 15:00 до 20:00. Любой желающий может проявить свои тактические навыки и присоединиться к турниру.

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