Более 10 тысяч человек приняли участие в чемпионате «Камень, ножницы, бумага» в Москве

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 17 0

Более 10 тысяч человек приняли участие в чемпионате «Камень, ножницы, бумага»

В чемпионате «Камень, ножницы, бумага» определили еще четверых финалистов

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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В играх определили финалистов.

В столичном чемпионате «Камень, ножницы, бумага» приняли участие более десяти тысяч человек. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, его комментарий публикует портал mos.ru.

В играх определили финалистов. Среди них оказался 13-летний Савелий Спиричев, 51-летний Сергей Клименко и другие.

«Безусловной фавориткой зрителей, болельщиков и ведущих стала четырехлетняя участница, которой разрешили сыграть без регистрации — под присмотром мамы», — сказано в сообщении мэра.

Хоть девочка и не стала финалисткой в силу юного возраста, она придала остальным участником решительности. Самым пожилым игроком турнира стал 78-летний москвич, который пришел на площадку со своей внучкой.

Соревнования продолжаются. За победу можно побороться ежедневно на Тверском бульваре с 12:00 до 21:00, а в других городских пространствах — с 15:00 до 20:00. Любой желающий может проявить свои тактические навыки и присоединиться к турниру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как столичный бизнес участвует в мероприятиях проекта «Лето в Москве».

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