Ветераны СВО завершили подготовку к восхождению на пик Эльбруса на протезах

Шестеро ветеранов специальной военной операции (СВО) с протезами ног завершили комплексную подготовку в профильных медицинских учреждениях России в рамках проекта «Время сильных», который стартовал в апреле. В июле они отправятся на покорение Эльбруса.

Как сообщили организаторы проекта, новые протезы, разработанные для героев СВО, идеально подходят для восхождения. Они были адаптированы под индивидуальные особенности каждого члена группы.

«Ребята дополнительно прошли курс адаптации к новым протезам в нашей школе ходьбы», — рассказал ведущий протезист нижних конечностей компании «Бионика 2.0» Виталий Дегтярев.

Также ветераны СВО прошли фармакотерапию, тренировки и получили медицинский допуск. Им предстоит подняться на высоту более пяти тысяч метров над уровнем моря.

В начале июля они завершат финальный этап медицинской подготовки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В этом им помогут специалисты санатория «Белые ночи» и Клиники «Белоостров».

Заместитель главного врача по физической и реабилитационной медицине «СпортМедКлиники» Александр Фокин, который также собирается покорить Эльбрус, сообщил, что после серии тренировочных выходов в горы в конце мая была создана специальная программа подготовки для повышения физической выносливости участников.

Так, например, специалисты «Белоострова» разработали план лечения и медикаментозной поддержки, и в течение июня ветераны СВО проходили тренировки и получали индивидуальные консультации врачей.

«Даже если кто-то из нашей группы не сможет достичь вершины, восхождение на Эльбрус станет нашей общей победой», — поделился один из участников проекта, ветеран СВО Денис Шейн-Митрофанов.

В восхождении примут участие шесть военнослужащих. Пять из них — жители Петербурга и Ленинградской области, еще один участник — из Москвы.