Почему не всем подходят пробежки и зачем заменять их ходьбой по парку?

Ходьба — это идеальная нагрузка, позволяющая поддерживать хорошую физическую форму. Советы проходить определенное количество шагов в день — на каждом шагу. Существует даже масса мобильных приложений, которые помогают отслеживать выполнение нормы, измеряя также пульс, артериальное давление и другие жизненные показатели.

Бег — занятие, требующее подготовки, выносливости, просто так к марафону не подключишься. А ходить может буквально каждый и в любом возрасте, если нет специальных медицинских противопоказаний. Так ли это? Может ли ходьба навредить здоровью? Действительно ли она лучше бега или силовых тренировок? И надо ли вообще выхаживать какие-то шаговые стандарты? На эти вопросы 5-tv.ru ответил врач-травматолог и остеопат Сергей Евдокимов.

И ходьба, и бег являются видами кардиотренировок

И оказывают на организм примерно одинаковое воздействие. Различия заключаются в технике и уровне нагрузки. Когда человек идет, он постоянно находится в контакте с дорогой, каждая нога наступает на нее поочередно. Когда он бежит, то в моменте после толчка хоть и на долю секунды, но зависает в воздухе, а потом приземляется. Соответственно, его суставы напрягаются сильнее, чтобы продолжить движение. С другой стороны, для одного результата требуется разная продолжительность тренировки — ходить нужно дольше, чем бегать, чтобы сжечь одинаковое количество калорий.

Как уже было сказано, бег доступен не всем. Некоторым, например, людям с ожирением или патологиями сердца, противопоказан вовсе. Да и не убежишь далеко, если раньше этого никогда не делал. А ходьба — это альтернатива и способ начать регулярные занятия спортом. Сергей Евдокимов назвал ее одним из лучших видов нагрузок. Потому что для тела это привычно и естественно, оправдано самой природой. Люди, как и животные, чаще идут куда-то, чем бегут.

«В принципе, это подтверждается людьми, которые живут в сельской местности. Им приходится много ходить. Как правило, они живут дольше и чувствуют себя более крепко, потому что ходьба отвечает за здоровье сердечно-сосудистой системы. Это самая лучшая из нагрузок», — сказал доктор.

Минимум рисков — максимум пользы. Как ходить, чтобы укреплять здоровье

Во время бега, отметил эксперт, частота сердечных сокращений (пульс) увеличивается значительно, превосходя физиологические нормы, так и происходит изнашивание сердечно-сосудистой системы. Когда человек идет, показатели остаются на адекватном уровне. И даже те самые десять тысяч шагов, популярная дневная «норма» примерно в восемь километров, не оказываются непосильными для организма.

«Ходьба, если она в нормальном режиме, не вредная, потому что успевают мышцы разогреться, успевает кровоток попадать в мышцы и суставы, успевает выделиться синовиальная жидкость в суставах. Поэтому, как правило, нагрузка не приводит к разрушению или к каким-то повреждениям. В отличие от бега. Если человек не подготовлен, особенно если он не разминается перед физической нагрузкой, то, как правило, очень многие люди наносят себе вред при беге, а не при ходьбе», — заключил Евдокимов.

Начинайте прогулки уже сегодня — с 30 минут в спокойном темпе — и наращивайте до часа в более активном. Но не забудьте перед этим проконсультироваться с врачом. Если у вас нет хронических недугов, патологий сердца и суставов, вирусных или инфекционных заболеваний в острой фазе, доктор одобрит идею и поможет определить начальный уровень нагрузки.

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