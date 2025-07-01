В получении взяток обвиняют исполняющего обязанности ректора челябинского вуза

В кабинет исполняющего обязанности ректора челябинского института физической культуры сегодня пришли силовики. Евгения Черепова подозревают в получении взяток и подделке документов.

По версии следствия, студенты платили ему за хорошие оценки, а сами даже не посещали занятия. В доме подозреваемого прошли обыски. Следствие сейчас допрашивает свидетелей и проверяют другие возможные эпизоды.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Красноярска Владислав Логинов задержан за взятки в размере свыше 180 тысяч рублей. По данным Следственного комитета, чиновник брал деньги за покровительство местным компаниям. В кабинете и дома у него прошли обыски.

Сразу после задержания Владислава Логинова доставили во второе управление по расследованию особо важных дел. Оно занимается преступлениями против государственной власти и в сфере экономики. По версии следствия Логинов много лет незаконно зарабатывал миллионы на дорожном ремонте Красноярска.

Известно, что еще в 2024 году приходили предложения о снятии Логинова с должности.