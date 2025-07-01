Вандалы осквернили посвященные 80-летию Победы стенды в Петербурге

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 32 0

Неизвестные вандалы осквернили посвященные 80-летию Победы стенды в Петербурге

Фото, видео: 5-tv.ru

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Теперь на них «красуется» признание в любви.

В Санкт-Петербурге вандалы закрасили стенды в честь 80-летия Победы. Состояние объектов можно оценить на видео 5-tv.ru.

Неизвестный «романтик» испортил стенды на улице Малая Конюшенная. Он написал на них признание в любви. Имя адресата вандал не раскрыл.

Слова «Я тебя люблю», нанесенные черной краской из баллончика, перекрыли не только сопроводительный текст на плакатах, но и лица героев, которым посвящена экспозиция. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, в Эстонии осквернен памятник советским освободителям Таллина. На кладбище Сил обороны «Бронзового солдата» облили белой краской, а мемориал исписали националистическими лозунгами на эстонском языке. По данным правоохранительных органов, в инциденте участвовали два человека. Очистку монумента взял на себя Эстонский военный музей. А полиция города обещала установить личности вандалов.

В 2007 году власти Эстонии планировали снести «Бронзового солдата», но тогда местным жителям удалось отстоять памятник.

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