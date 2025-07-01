У Мари Краймбрери украли около 700 тысяч рублей

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 430 0

По факту произошедшего проводится проверка.

У Мари Краймбрери украли около 700 тысяч рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У певицы Мари Краймбрери похитили около 700 тыс. рублей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. По данным нашего собеседника, в мае этого года она решила приобрести недвижимость в Москве. Ее выбор пал на жилье, которое было выставлено на торги в связи с банкротством собственницы.

Чтобы осуществить сделку и в дальнейшем стать обладательницей заветных квадратных метров, певица связалась с хозяйкой. Та сообщила ей, что у нее есть готовый дизайн-проект и готовая кухня под эту планировку.

«Договорились о 700 тысячах. Мари внесла предоплату, а затем и оставшуюся сумму», — подчеркнул собеседник.

После этого собственница квартиры пропала: она перестала выходить на связь. Деньги артистке также никто не вернул. По факту произошедшего проводится проверка.

В мае певица впервые стала матерью. У нее и блогера Давида Манукяна родилась девочка. Предположительно, молодые родители назвали малышку Николь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова поздравила Давида Манукяна и Мари Краймбрери с рождением дочки.

+11° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
78.53
0.06 92.27
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:57
Россия передала Индии фрегат Tamal
17:53
Для работающих родителей введут ежегодную семейную выплату с 2026 года
17:41
Названы находящиеся под угрозой исчезновения профессии
17:31
Никаких затрат: как недорого избавиться от борщевика
17:26
Не самая лучшая идея: какую еду опасно сочетать с алкоголем
17:22
«Выводки щенков»: Snoop Dogg призвал Дурова перестать плодить детей

Сейчас читают

Семья студента Гукежева сказала, как он погиб, спасая девочку от дрона ВСУ
Энергорынок за неделю: Россия сама нашла Европе замену украинского транзита
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025