У Мари Краймбрери украли около 700 тысяч рублей

У певицы Мари Краймбрери похитили около 700 тыс. рублей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. По данным нашего собеседника, в мае этого года она решила приобрести недвижимость в Москве. Ее выбор пал на жилье, которое было выставлено на торги в связи с банкротством собственницы.

Чтобы осуществить сделку и в дальнейшем стать обладательницей заветных квадратных метров, певица связалась с хозяйкой. Та сообщила ей, что у нее есть готовый дизайн-проект и готовая кухня под эту планировку.

«Договорились о 700 тысячах. Мари внесла предоплату, а затем и оставшуюся сумму», — подчеркнул собеседник.

После этого собственница квартиры пропала: она перестала выходить на связь. Деньги артистке также никто не вернул. По факту произошедшего проводится проверка.

В мае певица впервые стала матерью. У нее и блогера Давида Манукяна родилась девочка. Предположительно, молодые родители назвали малышку Николь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова поздравила Давида Манукяна и Мари Краймбрери с рождением дочки.